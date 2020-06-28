Вторая жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова постаралась оправдаться за скандал, который устроила своими необдуманными действиями

Девушка публично принесла свои извинения онокобольному сыну мужа и его бывшей жене Ларисе Созаевой. Так, согласно "сториз" Репяховой, она не хотела рассказывать всему миру подробности о заболевании Павла. У парня диагностировали пару лет назад рак позвонков.

"Я созрела к тому, чтобы публично извиниться перед Ларисой и Пашей за то, что я вынесла личную информацию, которую не имела права выносить. Я хотела этим показать для всех людей, которые против нас, что несмотря ни на что вы целая семья, вы заботитесь о вашем сыне. Я никогда этому не препятствовала и так будет всегда. Я искренне прошу прощения, если я обидела Ларису или Пашу своим высказываниями. Я не имела в виду ничего плохого, а наоборот, что вы одно целое, вы одна семья и несмотря ни на что будете вместе до конца", - заявила Репяхова.

Напомним, Созаева опубликовала у себя на Фейсбук-страничке разгромный пост, в котором обвинила новую жену Павлика в том, что она "уничтожает их с сыном" и заставляет страдать.

"Я не знаю, сколько дней или месяцев осталось моему сыну жить, и в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе добивать меня с сыном", - не сдерживая эмоций, написала Созаева, попросив у пользователей совета, как защититься.

Ситуацию активно комментировали: "Я видела в её Инстаграм и мне противно смотреть её походы и поездки видя как вы с сыном страдаете:(((( больно смотреть как пир во время чумы! :(((( мерзкие люди! Сочувствую вам"; "Цинизм и безбожность зашкаливает"; "Отдать Павлика осуждению общественности, люди, не ходите на его никчемные концерты".

К слову, Созаева отметила, что удалит пост после того, как Репяхова публично извинится, и сдержала слово.

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