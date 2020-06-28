Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледве втримала форми в тісному топі

В цей раз знаменитість поділилася черговим пікантним кадром, зробленим на яхті під час відпочинку. При цьому дівчина похвалилася не тільки своїми досить значними формами, але ще й багатством грошима, які тримає в руках, повідомляє Politeka.

Сама Анастасія приміряла нетипово скромний для себе образ - тонкий білий топ на акуратних лямках і ніжно-рожеву спідницю довжини міді. Акуратний макіяж дівчина доповнила сонцезахисними окулярами, а світлі локони залишила розпущеним без будь-яких укладок.

При цьому фанатів привертало увагу відразу два акценту - значних розмірів груди і стос грошей в руках:

«Привіт, любить, я віддаю 10000 доларів готівкою! Ця акція не спонсорується і не пов'язана якимось чином з Instagram. Вступаючи, ви звільняєте Instagram від будь-якої відповідальності», - підкреслила дівчина, акцентуючи увагу на своєму новому конкурсі.

Ось що відповіли фанати:

«Так я виграю 💕💕», «Відмінно», «Така шикарна пані😍», «Це так жарко! .. 🔥, «Боже, як тримається цей топ♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Гарна дівчинка tif», «Te amoooooo😍😍», «Чудовий ♥ ❤️», «абсолютно красивий вигляд цієї жінок», «Я не хочу твоїх грошей Я хочу тебе в моєму житті», «Моя королева, мила принцеса. 6 9 Я люблю тебе», «Ти приголомшлива дівчина 😘,» «Ви дійсно дає душа, така чудова 😍🙏☺️».

До цього знаменитість поділилася жарким кадром, зробленим на пляжі. Дівчина показала, як позувала ведва чи приховує її пишні груди салатовому купальнику. При цьому дівчина зовсім не соромлячись захопила фігурою з різних сторін - завдяки провокаційним позам Анастасії приховати нічого не вдалося.

Позуючи в салатовому бікіні, Квітко має намір повернулася до об'єктиву боком, що підкреслити свої достоїнства улюбленим чином і захопити досить об'ємними формами. Анастасія, як відомо, отримала популярність завдяки незвичайній фігурі - тонка талія в поєднанні з пишними грудьми і стегнами не залишає нікого байдужим. Цього разу фанати також не стрималися:

«@anastasiya_kvitko ти така пишна, не занадто товсто виглядає?», «Привіт, я повернуся, Вей, моя Рейну. 🌹», «Ви могли б отримати так багато завдяки таким формам», «ти одружишся на мені, дитинко?», «Ідеальні сі**ки», «Одне тіло красивіше💋💋💋🌹🌹💚💜🍀🌼», «Ти дуже прекрасна...», «Дуже мило красива», «Відмінно!! Аж підстрибують 💋💋💋», «Не завантажуйте цей тип брудних фотографій», «Вау дуже дуже хвилює», «найідеальніші сі**ки і по*ка, які я коли-небудь бачив 😍», «Так мило і жарко», - написали фанати.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.