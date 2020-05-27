Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут предстала в летнем образе

Красотка опубликовала горячее черно-белое фото, представ в нежном, и одновременно, горячем образе, пишет Politeka.net.

Телеведущая, вероятно, позировала под мостом. Ольга надела легкое платье и элегантную шляпку, укрываясь от солнца.

Звезда смотрела вдаль и улыбалась, на ее лице выделялись глаза, благодаря макияжу.

В посте телеведущая объявила о завершении своего марафона, в котором она учила людей хорошим манерам.

"Тысяча учащихся - это мой первый выпуск в статусе преподавателя этикета @debretts1769 Уже скучаю по нашим уроками, поэтому решила не останавливаться. Задавайте вопросы на тему современных манер, а я отвечу на выходных", - написала красотка.

За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Оля, как всегда прекрасная!😍", "Оля, спасибо за вашу ежедневную, искреннюю работу. Обнял 💐", "Как культурно высказаться в обществе о бывшем не упоминая при этом рогатых животных. 😁", "Здравствуйте) Скажите можно ли гладить домашних любимцев когда приходишь в гости? Только ли с разрешения хозяина?", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оля Фреймут опубликовала фото с мамой и домашним любимцем. Звезда позировала в блузке и юбке, оставив волосы распущенными.

Телеведущая обнимала свою маму, которая была рядом в зеленом свитере, а в руках держала собачку. Фотография получилась довольно интересной и семейной.

"Валерию 4 года", - подписала фото Оля, отметив возраст своего маленького питомца.

Напомним, Фреймут забыла об имидже леди и разделась ради пикантных кадров.

Также Politeka писала, что Фреймут на вокзале поразила внешним видом в обычной жизни.

А еще Politeka сообщала, что Ольга Фреймут напугала украинцев новой внешностью, сеть кипит.