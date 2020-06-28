49-річна російська артистка Крістіна Орбакайте, донька співачки Алли Пугачової, потішила публіку соковитим кадром в купальнику

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в трохи розпатланому вигляді.

Помолоділа і ненафарбована Крістіна стягнула пружні принади чорним ліфом з яскравими ромашками, нагнувшись над камерою. Мабуть, артистка намагалася сховатися від сильного вітру, який безцеремонно тріпав її волосся. Півобличчя красуня приховала за великими сонцезахисними окулярами.

"Вітряне неділю ☀️🕊 💙#кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #свобода". - підписала кадр Христина.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, поставивши за півгодини більше 5 000 лайків.

"Фотка класна!"

"Красива Христина👏👏👏Видно, що добродушна"

"Заздрю, нам би хоч трохи вітерця, а то ранок і спека("

"Молода і красива 🌹"

"...ох, ось це вітер. І як же чудово відчувати, що живеш, радієш сонцю, вітру, життю... Здоров'я Вам, чудове фото, як завжди Ви прекрасні...🙏❤️"

"Ну, все йде!🤗Навіть вітряна зачіска!!!😍👌"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте нещодавно порадувала ще одним смачним фото в бікіні. Мокра співачка стояла по пояс у воді і щасливо посміхалася. Багато хто дивується, як їй вдається у 49 років підтримувати себе в настільки чудовій фізичній формі.

В одному з інтерв'ю зірка розповідала, що цікавиться багатьма напрямками в спорті: пілатес, силові і кардіо тренування. Більш того, Крістіна розповіла, що завдяки чоловікові, бізнесмену Михайлу Земцову, вона не дає собі розслабитися і обрости зайвими кілограмами.

Нагадаємо, Пугачова несподівано звернулася до Орбакайте після зухвалої витівки онука

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