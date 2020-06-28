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У зв'язку зі стрімким зростанням зараження вірусом з Китаю президент України Володимир Зеленський зібрав розширене селекторне засідання

Крім представників правоохоронних органів і членів Кабміну, в ньому взяли участь голови ХОДА та мери міст, передає Politeka.net з посиланням на Офіс президента.

Кількість нових випадків зараження зараз фіксується на рівні 900-1000 випадків у добу у порівнянні з 300-400 в травні. Крім того, в три рази збільшилася кількість тих, кого госпіталізують.

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За прогнозами синоптиків, 27 та 28 червня через дощі в Україні затопить ще кілька населених пунктів.

На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метрів очікується на річках басейну Прип'яті та Дністрі.

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Про це повідомляє Офіс президента. Відповідне доручення Володимир Зеленський дав Кабінети міністрів. Водночас глава держави зазначив, що виконання цієї задачі буде непростим.

«Знаю це нелегко – взяти і підвищити», - заявив президент.

Курс валют в Україні 28 червня продовжить дивувати громадян, гривня прийме позицію «сидячи» перед новою атакою на долар

Так, стодоларова купюра обвалиться на 1,8 гривні, а купюра в сто євро, навпаки, підніметься на 3,78 гривні.

Так долар сьогодні буде торгуватися за 2670,02 гривні за сто доларів. Вже 30 червня він обвалиться до 2669,22 гривні.

Нагадаємо, сильний град раптово обрушився на Україну, річна стихія вже наробила лиха.

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