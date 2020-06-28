Курс валют в Україні 28 червня продовжить дивувати громадян, гривня прийме позицію «сидячи» перед новою атакою на долар

Так, стодоларова купюра обвалиться на 1,8 гривні, а купюра в сто євро, навпаки, підніметься на 3,78 гривні, передає Politeka з посиланням на прогноз національного регулятора.

Так, долар сьогодні буде торгуватися за 2670,02 гривні за сто доларів. Вже 30 червня він обвалиться до 2669,22 гривні.

Євро ж навпаки, сьогодні буде віддаватися за 2991,22 гривні, а вже в перший робочий день підскочить до 2995 гривень.

До середини останнього робочого дня перед трьома вихідними, стверджують в Національному банку, долар обвалився до 2669,37 гривні. Проте в другій половині дня відновив своє падіння.

Як ми писали до цього, стало відомо, що чекає курс валют в Україні упродовж 2020 року.

У Київській школі економіки зробили прогноз на курс долара в Україні. Останні місяці прогнози економічної активності традиційно погіршуються на тлі переоцінки ефектів пандемії й впровадженого карантину, йдеться у звіті.

У 2020 році падіння ВВП в Україні може скласти 5,3%, інфляція прискориться до 5,5%–5,7% в річному вимірі, курс гривні до долара США становитиме 27,9-28,1 грн/$.

Нагадаємо, українці рекордно збідніли на карантині, платити за комуналку нічим: "Грошей вистачить на два тижні".

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