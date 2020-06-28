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В связи со стремительным ростом заражения вирусом из Китая президент Украины Владимир Зеленский собрал расширенное селекторное заседание

Кроме представителей правоохранительных органов и членов Кабмина, в нем взяли участие главы ХОГА и мэры городов, передает Politeka.net со ссылкой на Офис президента.

Количество новых случаев заражения сейчас фиксируется на уровне 900-1000 случаев в сутки по сравнению с 300-400 в мае. Кроме того, в три раза увеличилось количество тех, кого госпитализируют.

Украину ожидают новые потопы, синоптики призвали готовиться к худшему

По прогнозам синоптиков, 27 и 28 июня из-за дождей в Украине затопит еще несколько населенных пунктов.

На сайте Укргидрометцентра сообщили, что подъем уровней воды на 0,1-0,7 метров ожидается в реках бассейна Припяти и Днестре.

Украинцам решили повысить минимальную зарплату

Об этом сообщает Офис президента. Соответствующее поручение Владимир Зеленский дал Кабинеты министров. В то же время глава государства отметил, что выполнение этой задачи будет непростым.

«Знаю, это нелегко – взять и повысить», - заявил президент.

Курс валют в Украине 28 июня продолжит удивлять граждан, гривна примет позицию «сидя» перед новой атакой на доллар

Так, стодолларовая купюра обвалится на 1,8 гривны, а купюра в сто евро наоборот, поднимется на 3,78 гривны.

Так, доллар сегодня будет торговаться по 2670,02 гривны за сто долларов. Уже 30 июня он обвалится до 2669,22 гривны.

Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".