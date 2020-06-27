Популярна українська Dj і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася форами в мокрому купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Важко любити ідеальних, незачто зачепитися ☀️ Кращий фотограф», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кумейко зображена знизу вгору в мокрому купальнику, демонструючи розкішні форми. При цьому зірка задерла руки, поправляючи волосся, з-за чого її постать набула вишукані вигини.
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«Подруга розумітися (на чому) в красивих кадрах», «Бомба», «можна дивитися вічно на таку красу», «дуже елегантна і красива», «Вау. Я закохався в вашу попу», «Ось це безсоромна красуня», - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що колишня учасниця групи Nikita, а зараз популярна Dj Анастасія Кумейко похвалилася ідеальною розтяжкою.
«Красиве, а головне, здорове тіло - це щоденна праця 💪🏻💦 Складно дається перший крок, але побачивши результати і відчувши легкість, ви зрозумієте, що все не дарма. Ставте цілі і досягайте їх, отримуючи від цього кайф», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко показує ідеальний шпагат, якому могла б позаздрити навіть скандальна російська балерина Анастасія Волочкова.
«Яка кішечка», «клас», «бомбезна», «Мотивація👍💖 і натхнення!)) клас», «мрія», «красуня», «вау!», - пишуть її шанувальники.
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