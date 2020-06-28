Настя Каменських, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та інші артистки люблять епатувати публіку своїми образами

Настав пляжний сезон, тому кожна дівчина обирає не тільки яскравий купальник, але і правильний спосіб схуднути. Після того, як фігура була приведена або ще наводиться у форму, зірки також люблять хвалитися досягненнями або ж показувати себе в стриманих нарядах, приховуючи зайве, пише Рoliteka.net.

Представляємо вашій увазі топ-добірку спекотних літніх фото зірок з різним типом фігури і стилем. Співачки, актриси, балерини і провідні знають, як показати себе у вигідному світлі.

Тіна Кароль воліє жаркі і ефектні вбрання, що підкреслюють її фігуру. Найчастіше зірка з'являється в обтягуючих сукнях і причому дуже скромних - артистка не любить вульгарність образів, тому не оголює груди і стегна занадто сильно. Кожен її вбрання приваблює публіку з особливою увагою.

Після того, як Каменських скинула двадцять кілограм перед весіллям, зірка не перестає про це розповідати, демонструвати заняття спортом та інформувати про своє харчування. Найчастіше в її профілі можна знайти: пікантні фото з концертів - зірка стала надягати дуже відкриті костюми, домашнє спортивні кадри з тренувань, а також фото, зроблені на природі або пробіжки. Схоже, Насті подобається її тіло, і вона не буде його більше ховати.

Дуже худа Надя Дорофєєва як і раніше воліє підліткові і іноді дитячі образи, рекламуючи одяг власного магазину. В домашньому вигляді Надя не з'являється рідко, проте вона носить будинку вільний одяг, зручні халати та масивну взуття.

Ольга Куриленко любить показувати влітку затишні фото з пляжу, розповідати про свій відпочинок, а також проводити час біля басейну. Струнка актриса віддає перевагу просторі сукні, а також стримані купальники.

Телеведуча "Орла і Решки" вкрай не любить сукні, воліючи спортивний стиль і часту зміну зачіски. Дівчина любить масивні кросівки, майки з модними і кислотними принтами, а також джинси бойфренди або джинси із завищеною талією.

Переможниця останнього сезону "Холостяка" Даша Ульянова епатує публіку завжди яскравим макіяжем, ідеальними укладками і досить дорогим білизною. Не соромиться Даша схудлою фігури, тому на пляжі з'являється завжди в зухвалих бікіні. На вечірках і модних вечорах Ульянова вже не раз засвітилася в стильних міні-сукнях, вдало підкреслюють її тонку талію.

А от Анастасія Волочкова незважаючи на спекотну подгоду і любов оголятися в самих різних місцях, влітку віддає перевагу приховувати гідності і надягати кілька недоречні вбрання в храм або на публічні заходи. Балерина з'являється в довгих сукнях в підлогу на публіці, відвідує храм в шубі, а також дивує мережа появою на прогулянці в жаркий день в звичайних джинсах і майці.

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