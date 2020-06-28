Настя Каменских, Тина Кароль, Надя Дорофеева и другие артистки любят эпатировать публику своими образами

Наступил пляжный сезон, поэтому каждая девушка выбирает не только яркий купальник, но еще и правильный способ похудеть. После того, как фигура была приведена или еще приводится в форму, звезды также любят хвастаться достижениями или же показывать себя в сдержанных нарядах, скрывая лишнее, пишет Рoliteka.net.

Представляем вашему вниманию топ-подборку жарких летних фото звезд с разным типом фигуры и стилем. Певицы, актрисы, балерины и ведущие знают, как показать себя в выгодном свете.

Тина Кароль предпочитает жаркие и эффектные наряды, подчеркивающие ее фигуру. Чаще всего звезда появляется в обтягивающих платьях и причем весьма скромных - артистка не любит вульгарность образов, поэтому не оголяет грудь и бедра слишком сильно. Каждый ее наряд привлекает публику с особым вниманием.

После того, как Каменских сбросила двадцать килограмм перед свадьбой, звезда не перестает об этом рассказывать, демонстрировать занятия спортом и информировать о своем питании. Чаще всего в ее профиле можно найти: пикантные фото с концертов - звезда стала надевать весьма открытые костюмы, домашные спортивные кадры с тренировок, а также фото, сделанные на природе или пробежке. Похоже, Насте нравится ее тело и она не будет его больше скрывать.

Весьма худая Надя Дорофеева по-прежнему предпочитает подростковые и иногда детские образы, рекламируя одежду собственного магазина. В домашнем виде Надя появляется не редко, однако она носит дома свободную одежду, удобные халаты и массивную обвуь.

Ольга Куриленко любит показывать летом уютные фото с пляжа, рассказывать о своем отдыхе, а также проводить время у бассейна. Стройная актриса предпочитает просторные платье, а также весьма сдержанные купальники.

Телеведущая "Орла и Решки" крайне не любит платья, предпочитая спортивный стиль и частую смену прически. Девушка любит массивные кроссовки, майки с модными и кислотными принтами, а также джинсы бойфренды или джинсы с завышенной талией.

Победительница последнего сезона "Холостяка" Даша Ульянова эпатирует публику всегда ярким макияжем, идеальными укладками и весьма дорогим бельем. Не стесняется Даша похудевшей фигуры, поэтому на пляже появляется всегда в дерзких бикини. На вечеринках и модных вечерах Ульянова уже не раз засветилась в стильных мини-платьях, удачно подчеркивающих ее тонкую талию.

А вот Анастасия Волочкова несмотря на жаркую подгоду и любовь оголяться в самых разных местах, летом предпочитает скрывать достоинства и надевать несколько неуместные наряды в храм или на публичные мероприятия. Балерина появляется в длинных платьях в пол на публике, посещает храм в шубе, а также удивляет сеть появлением на прогулке в жаркий день в обычных джинсах и майке.

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