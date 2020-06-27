Стало известно, что ожидает курс валют в Украине на протяжении 2020 года

В Киевской школе экономики сделали прогноз на курс доллара в Украине. Последние месяцы прогнозы экономической активности традиционно ухудшаются на фоне переоценки эффектов пандемии и внедренных карантина, говорится в отчете.

В 2020 году падение ВВП в Украине может составить 5,3%, инфляция ускорится до 5,5%–5,7% в годовом измерении, курс гривни к доллару США составит 27,9-28,1 грн/$.

В то же самое время, представители МВФ ухудшили прогноз мировой экономики на 2020 год. На оценке МВФ равняются эксперты и целые государства. По прогнозам МВФ экономика в мире упадет на 4,9%. А сам кризис 2020 года назвали самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Украине в свое время будет хуже, чем другим странам, ведь мы потеряем 8,2% своей экономики.

Напомним, что в Украине 27 июня доллар застынет перед новой атакой на гривну, которой будет больно после выходных.

Так, доллар заморозят на уровне 2670,02 гривен, однако уже во вторник он упадет до 2669,22 гривен (-0,8).

Евро наоборот, сегодня будет торговаться по 2991,22 гривны, а уже в первый рабочий день после выходных взлетит до 29,95 гривен (+3,78).

Напомним, украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели".

Также Politeka писала про рекордный обвал экономики: миллионы людей станут нищими уже в этом году.