Курс валют в Украине 28 июня продолжит удивлять граждан, гривна примет позицию «сидя» перед новой атакой на доллар

Так, стодолларовая купюра обвалится на 1,8 гривны, а купюра в сто евро наоборот, поднимется на 3,78 гривны, передает Politeka со ссылкой на прогноз национального регулятора.

Так, доллар сегодня будет торговаться по 2670,02 гривны за сто долларов. Уже 30 июня он обвалится до 2669,22 гривны.

Евро же наоборот, сегодня будет отдаваться по 2991,22 гривны, а уже в первый рабочий день подскочит до 2995 гривен.

К средине последнего рабочего дня перед тремя выходными, утверждают в Национальном банке, доллар обвалился до 2669,37 гривны. Однако во второй половине дня возобновил свое падение.

Как мы писали до этого, стало известно, что ожидает курс валют в Украине на протяжении 2020 года.

В Киевской школе экономики сделали прогноз на курс доллара в Украине. Последние месяцы прогнозы экономической активности традиционно ухудшаются на фоне переоценки эффектов пандемии и внедренных карантина, говорится в отчете.

В 2020 году падение ВВП в Украине может составить 5,3%, инфляция ускорится до 5,5%–5,7% в годовом измерении, курс гривны к доллару США составит 27,9-28,1 грн/$.

Напомним, украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели".

Также Politeka писала про рекордный обвал экономики: миллионы людей станут нищими уже в этом году.