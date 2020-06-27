Українська співачка і учасниця "Євробачення" Злата Огневич вразила красою в стильному одязі

Зірка активно веде сторінку в Instagram, на яку публікує свої гарячі, і не тільки, знімки, передає Politeka.net. На одних з останніх фото співачка постала в тісних лосинах і маленькому топі.

Вузький наряд мав цікавий принт - у вигляді ланцюгів. Злата позувала на шпильках піднявши ніжку вгору.

На іншому знімку відома українка позувала в компанії неймовірних красунь. Дівчата вбралися в блискучі топи і білі обтягуючі лосини.

Моделі звивалися на стільцях, погравши з волоссям.

Огневич ж сиділа біля їхніх ніг навпочіпки, вона без сорому розставила ноги і підняла обличчя до сонця, ніби отримуючи насолоду від його променів.

"Дівчата у справі 👄🌟", - підписала Злата цей пост.

Два пости за годину зібрали близько 2000 лайків та багато коментарів.

"💥 ось це так!", "О, на гольфі ти дорога Zlato4ka застрягнеш на цих каблуках, доведеться комусь на руках тебе носити. 🇺🇦😉", "Незвичайна 😍", "Який класний наряд, вам дуже личить ❤️", "Стильний вигляд Злата!", "Краса 😍😍😍😍💗💗💗", "Три грації !!! 🔥👍👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Злата Огневич позувала в короткому топі і прозорій спідниці, а також в нижній білизні. На одному з фото красуня засвітила свої ідеальні вигини і спокусливу п'яту точку.

«Якщо б мені ще пару років тому сказали, що я знімуся в такому відвертому фотосеті, я б розсміялася цій людині в обличчя", - написала вона.

Нагадаємо, що Злата Огневич ризикнула одягнути сукню без білизни і спокусливо нагнулася: "Маленькі радощі".

А ще Politeka писала, що Злата Огневич в топі з мотузочок показала, чому гаряче кави: "Діва!".

Також Politeka повідомляла, що пекуча Злата Огневич справила фурор, виставивши бюст в короткому топіку: "Просто нереальна".