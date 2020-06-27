На День Конституції в Україні пануватиме температура від +26 до +33 градусів
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук розповіла відомий синоптик Наталія Діденко, передає Politeka.net.
За її словами, в неділю, 28 червня, на Україну широкою смугою зайде атмосферний фронт, принісши в більшість західних областей, північ країни і Харківську область короткочасні дощі з грозами і градом. Зливи також можливі в центральних регіонах.
Грози можуть принести з собою шквальний вітер.
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У східних областях без опадів, і відпочиваючі зможуть сповна насолодитися сонцем і теплою водою.
Що стосується температури повітря, то, як говорилося вище, вона буде на рівні +26 +33. В регіонах, де пройдуть дощі, повітря трохи посвіжіє, але особливих змін не очікується.
Післязавтра дощі перемістяться на східну частину України.
Що стосується погоди в Києві, то в неділю в столиці очікуються дощі з грозами.
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За прогнозами синоптиків, липень може стати найтеплішим в році з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами і спекотними посушливими періодами.
Згідно з прогнозом, середня місячна температура повітря складе близько +17...+22 градусів. Але експерти попереджають про пікові температури.
Так, будуть дні, коли стовпчик термометра може піднятися до позначки в 39,7 градусів.
Абсолютні максимуми температури очікуються в липні в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях: місцями до +41 градуса.
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