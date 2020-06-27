Погода в Украине 27 июня испортит настроение на целый день ряду граждан из-за новой пакости



Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, передает Politeka.

На западе страны ожидаются сильные дожди с грозами, хотя это не помешает воздуху прогреться до 26-29 градусов жары. Ночью воздух остынет до 15-18 градусов выше нуля.

На севере страны ожидается малооблачная погода и 26-31 градус выше нуля. Синоптики ночью прогнозируют от 15 до 18 тепла.

В центральных регионах будет тепло и без осадков. Дожди возможны лишь в Полтавской области. Днем будет от 26 до 31 градуса жары, а ночью около 14-18 градусов.

На юге страны будет жара без осадков, днем от 28 до 31 жары. Ночью похолодает до 17-19 тепла.

На востоке также будет жарко и без осадков: днем около 28-30 тепла, ночью от 16 до 18 по Цельсию.

Синоптики прогнозируют, что в Киеве и области сегодня будет жарко и почти без облаков. Днем от 28 до 31 градуса жары, а ночью от 14 до 18 тепла.

На этих выходных синоптики прогнозируют, что в Сумской области и в Крыму, а в понедельник в Запорожской области будет повышенный уровень пожарной опасности. В Карпатском регионе местами возможен град.

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