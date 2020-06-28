Українська співачка Камалія, яка є дружиною мільярдера Мохаммада Захура, показала, чим займається у вільний час

Артистка одягла костюм для занять верховною їздою, повідомляє Politeka.net. На знімку красуня постала у білих лосинах, які підкреслили її стрункі ніжки.

Камалія наділа спеціальний шолом і костюм. Поряд із зіркою позував кінь, якого співачка тримала за вузду.

Позаду артистки можна також помітити людей і коней.

Фото вийшло дуже цікавим.

Варто відзначити, що за день до цього Камалія повідомляла фанатам про змагання по кінному спорту, в яких вона бере участь.

За словами артистки, забіг проходить без глядачів через карантинні обмеження.

Пізніше на сторінці блондинки з'явилося відео її виступу. Сама зірка не залишила жодного коментаря під публікацією. Проте в коментарях під одним із записів українська знаменитість відповіла коментатору, що з конем Лаки-Вей у неї був дебют, і вона посіла третє місце.

Ось як два пости з Камалією і її скакуна прокоментували користувачі мережі:

"Мої вітання😍💝💐", "Бажаю вам з Індиго тільки перемоги!🥇💥💥💥💫💫💫", "Граціозні! 😍", "Порода!!!", "Дуже до лиця одяг наїзниці!", "Молодці!🥇🥇🥇🐎❤️ і ще грає моя улюблена пісня Вільна❤️", "Легко,красиво,граціозно і вражаюче! 👍👏🔥❤️", "Розумниця, як завжди найкраща😍💝💐", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Камалія позувала на руках у двох чоловіків, задерши при цьому ноги.

«Дорогий друже Епіфаніо Лопез з Днем народження! Вважаю, що випадкових зустрічей не буває, дякую тобі за нашу спільну творчість! Реалізації тобі в твоїх починаннях, будь щасливий», - йдеться в повідомленні.

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