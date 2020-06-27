Головний герой шоу "Холостяк-7" Дмитро Черкасов розповів про складний період в житті і втрату дитини

Як розповіла колишній учасник шоу "Холостяк-7" Дмитро Черкасов, після проекту його життя сильно змінилося. Через деякий час він одружився на своїй коханій Олександрі, у якій на той момент було 8-місячний син Тимофій. Практично через рік після весілля їх весілля у них з'явився малюк на ім'я Марк. А в 2019 році Олександра знову завагітніла.

Однак, дитина так і не з'явився на світ – у Олександри на шостому тижні стався викидень. В інтерв'ю YouTube-каналу "Пряме запитання" пара розповіла, що переживати цей період було дуже важко, їх сім'я ледь не розпалася, розмірковуючи про розлучення.

«Ми практично розлучилися», - розповідає дівчина.

Вона зазначила, що після втрати дитини Дмитро віддалився від неї:

"Сашу дуже сильно накривали гормони, вона важко це переносила. Я намагався підходити, але Саша хотіла бути наодинці. Я розумів це так: Якщо мені сказали відійти - я відходжу і не задіяний", - у свою чергу розповів Дмитро.

Проте, в цей час Олександра сприйняла все по-своєму:

"Я сприйняла холод Діми як байдужість, а не те, що він не хотів зайвий раз натискати на якісь не ті ноти. У мене були істерики, я не контролювала себе, кричала, плакала. Він не чіпав мене, а я сприйняла це як холод і байдужість. Це все у нас кипіло і в один момент ми всі виговорили один одному. Тоді ми їхали додому з розумінням того, що ми розлучаємося", - поділилася особистим дівчина.

Тим не менш, парі вдалося зберегти шлюб, зрозумівши, що вони люблять один одного, у них є діти. Ця ситуація зробила їх сильнішими і тепер вони стали ще міцнішими, запевняє Олександра.

А от Макс Михайлюк - "ювілейний" десятий холостяк, головний герой останнього сезону у фінал вибрав молоду і ексцентричну гімнастку, з якою розлучився після проекту, так як фактично змінив їй на зйомках з іншою учасницею шоу. Після розлучення чоловік не став говорити про своєму житті і почав активно займатися собою. А нещодавно з'явилися чутки про його нової обраниці.

донині фанати з'ясовуються, з ким же зараз зустрічається Михайлюк. Зокрема, в мережі запідозрили, що у Макса роман моделлю.

Нещодавно ведучий шоу Григорій Решетник показав фото в Instagram, зроблене з Михайлюком на відпочинку. Користувачі звернули увагу, що за спиною Макса - дружина Решетника, а за спинами Григорія і його товариша ще дві дівчини.

«Спеціально помінялися дівчатами???щоб не так палевно було😂😂😂», «Гриша, а Ви з Максом не забули привітати Дашу з днем народження сьогодні? Чи Вам усе одно?», «МАКСИМА ДІВЧИНА,БІЛЯВКА?👱‍♀️❤️», «Вона фоткает 😆», «Вгадай де чия дівчина🤣🤣🤣», «Ну до чого ці інтриги? 🙈 я цей сезон ледве пережила 😂», «біля М. дружина Грицька, а біля Гриця дівчина М. Не ведіться на ихнии провакации, вони з усіх прикаливаются, у тому числі з учасників Хол.», «Максу на Даш щастить😁. Ця теж Даша, як же так? 😜», «Конспірація! 🙈🤣».

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.

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