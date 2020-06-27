Главный герой шоу "Холостяк-7" Дмитрий Черкасов рассказал о сложном периоде в жизни и потере ребенка

Как рассказала бывший участник шоу "Холостяк-7" Дмитрий Черкасов, после проекта жизнь его сильно изменилась. Спустя время он женился на своей возлюбленной Александре, у которой на тот момент был 8-месячный сын Тимофей. Практически через год после свадьбы их свадьбы у них появился малыш по имени Марк. А в 2019 году Александра снова забеременела (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Однако, ребенок так и не появился на свет – у Александры на шестой неделе случился выкидыш. В интервью YouTube-каналу "Прямой вопрос" пара рассказала, что переживать этот период было очень тяжело, их семья едва не распалась, подумывая о разводе.

«Мы практически развелись», - рассказывает девушка.

Она отметила, что после потери ребенка Дмитрий отдалился от нее:

"Сашу очень сильно накрывали гормоны, она тяжело это переносила. Я старался подходить, но Саша хотела быть наедине. Я понимал этот так: Если мне сказали отойти - я отхожу и не влажу", - в свою очередь рассказал Дмитрий.

Однако, в это время Александра восприняла все по-своему:

"Я восприняла холод Димы как равнодушие, а не то, что он не хотел лишний раз нажимать на какие-то не те ноты. У меня были истерики, я не контролировала себя, кричала, плакала. Он не трогал меня, а я восприняла это как холод и равнодушие. Это все у нас кипело и в один момент мы все выговорили друг другу. Тогда мы ехали домой с пониманием того, что мы разводимся", - поделилась личным девушка.

Тем не менее, паре удалось сохранить брак, поняв, что они любят друг друга, у них есть дети. Эта ситуация сделала их сильнее и теперь они стали еще крепче, уверяет Александра.

А вот Макс Михайлюк - "юбилейный" десятый холостяк, главный герой последнего сезона в финал выбрал молодую и эксцентричную гимнастку, с которой расстался после проекта, так как фактически изменил ей на съемках с другой участницей шоу. После расставания мужчина не стал говорить о своей жизни и принялся активно заниматься собой. А недавно появились слухи о его новой избраннице.

По сей день фанаты выясняются, с кем же сейчас встречается Михайлюк. В частности, в сети заподозрили, что у Макса роман моделью.

Недавно ведущий шоу Григорий Решетник показал фото в Инстаграм, сделанное с Михайлюком на отдыхе. Пользователи обратили внимание, что за спиной Макса - супруга Решетника, а за спинами Григория и его товарища еще две девушки.

«Специально поменялись девчонками???чтобы не так палевно было😂😂😂», «Гриша, а Вы с Максом не забыли поздравить Дашу с днем рождения сегодня? Или Вам все равно?», «МАКСИМА ДІВЧИНА,БІЛЯВКА?👱‍♀️❤️», «Она фоткает 😆», «Угадай где чья девушка🤣🤣🤣», «Ну к чему эти интриги? 🙈 я этот сезон еле пережила 😂», «возле М. жена Гриши, а возле Гриши девушка М. Не ведитесь на ихнии провакации, они со всех прикаливаются, в том числе с учасников Хол.», «Максу на Даш везёт😁. Эта тоже Даша, как же так? 😜», «Конспирация! 🙈🤣».

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.