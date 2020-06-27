Принц Гаррі занадто слабохарактерний, щоб відразу кинути Меган Маркл

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

У Британії припустили можливе розлучення Меган Маркл і принца Гаррі, але це станеться не скоро.

За словами королівського експерта Колін Кемпбелл, Меган Маркл робить принца Гаррі нещасним, адже через неї він втратив найкращих друзів.

"Меган найдосконаліша опортуністка. Вона заздалегідь знала, що буде заробляти на статусі члена королівської сім'ї, хоча це суворо заборонено", - стверджує експерт, написала книгу про колишніх герцогів Сассекських.

Кемпбелл не сумнівається, що Меган Маркл домоглася свого: вона заробляє мільйони і спокійно живе в Голлівуді. А принц Гаррі продовжує підтримувати її у всіх починаннях.

Тому королівський експерт припускає, що принц Гаррі може ніколи не піти від зірки Голлівуду через свою податливімть.

"Він слабший її, вона його розчавила… Принц Гаррі занадто слабохарактерний, щоб кинути дружину", - резюмувала вона, розповідаючи про вплив Маркл на онука королеви Єлизавети II.

Раніше ми розповідали про сварку принців Вільяма і Гаррі. З'ясувалося, що конфлікт між ними виник після того, як старший брат застеріг Гаррі від стрімких відносин з Меган Маркл.

На відносини братів, крім іншого, вплинули їхні дружини — Меган Маркл і Кейт Міддлтон, а також бажання принца Гаррі та його сім'ї відмовитися від королівських привілеїв і втекти з палацу.

Через це брати Вільям і Гаррі всього за півтора року втратили колишню зв'язок, яку їм нав'язала принцеса Діана.

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