Скасування громадського транспорту, Шмигаль терміново попередив українців: "Під забороною..."

Незважаючи на дію адаптивного карантину, влада може посилити обмежувальні заходи.

Про це в інтерв'ю журналістам розповів глава Кабміну Денис Шмигаль.

"Не виключено, що в окремих містах чи областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутися до закриття транспорту", - підкреслив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, остаточне рішення приймає місцева влада, але Кабінет міністрів буде давати рекомендації щодо посилення обмежувальних заходів за умови, що прискоряться темпи приросту хворих і в лікарнях буде рости завантаженість ліжкомісць.

Вихідні боляче вдарять по курсу валют, долар і євро розлетяться: в НБУ видали, що чекає українців

Курс валют в Україні 27 червня застигне перед новою атакою на гривню, якою буде боляче після вихідних.

Про це інформує Національний банк.

Так, долар заморозять на рівні 2670,02 гривень, проте вже у вівторок він впаде до 2669,22 гривень (-0,8).

Євро навпаки, сьогодні буде торгуватися за 2991,22 гривні, а вже в перший робочий день після вихідних злетить до 29,95 гривень (+3,78).

Разом з тим у Національному банку стверджують, що десять російських рублів сьогодні можна буде купити за 3,847 гривень.

"Не чекайте підвищення": українці залишилися без обіцяних виплат, у ПФУ розкрили важливий нюанс

У Пенсійному фонді спростували популярне оману про прибавках для всіх пенсіонерів.

Представники Пенсійного фонду України зіткнулися з масовим нерозумінням з боку громадян. Українцям пояснили, на які саме надбавки варто розраховувати в липні, і чому попередні рази були не настільки великими, як сподівалися люди.

Українці задавалися питанням, чому обіцяна надбавка у розмірі 11%, яку їм обіцяли до пенсійних виплат, так і не була виплачена. У ПФУ спробували пояснити, що надбавка виявляється стосувалася не мінімальних пенсій.

«Підвищення пенсій на 11% стосується не мінімальних пенсій, а середньої зарплати, з якої формується пенсійні виплати. Тому не чекайте цього підвищення. Був створений новий коефіцієнт, але він не передбачає надбавку в розмірі 11%. Вам слід почекати ще трохи: починаючи з першого липня мінімальний розмір пенсії підвищиться до 1712 гривень», — пояснили представники ПФУ.

РФ готує провокацію в Чорному морі, невтішні дані Міноборони: "300 літаків, 250 вертольотів і..."

Росія в ході навчань «Кавказ-2020», які будуть проводити в вересні 2020 року, може вдатися до провокацій Чорному морі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За даними Міністерства оборони, для участі в навчаннях запрошено контингенти збройних сил 17 країн-партнерів. Очікується задіяння у навчаннях 100 - 120 тисяч чоловік, 3000 бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.

Скібіцький зазначив, що російське керівництво буде використовувати навчання для демонстрації своєї військової могутності Україні і країнам Європи.

«Це слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. В цей час посилиться інформаційна кампанія Росії, в тому числі з використанням українського інформаційного простору», — зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, Зеленський приголомшив українців закликом про договір з Путіним: "Ви ж розумієте, що без цього..."

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив щедрий подарунок внучці диктатора Муссоліні після її поїздки в "ЛДНР".

Також Politeka писала, що Зеленському нагадали головні зашквары на посаді президента: "Путін - нормальний пацан".