Отмена общественного транспорта, Шмыгаль срочно предупредил украинцев: "Под запретом..."

Несмотря на действие адаптивного карантина, власть может ужесточить ограничительные меры.

Об этом в интервью журналистам рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

"Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Шмыгаля, окончательное решение принимает местная власть, но Кабинет министров будет давать рекомендации по усилению ограничительных мер при условии, что ускорятся темпы прироста больных и в больницах будет расти загруженность койкомест.

Выходные больно ударят по курсу валют, доллар и евро разлетятся: в НБУ выдали, что ждет украинцев

Курс валют в Украине 27 июня застынет перед новой атакой на гривну, которой будет больно после выходных.

Об этом информирует Национальный банк.

Так, доллар заморозят на уровне 2670,02 гривен, однако уже во вторник он упадет до 2669,22 гривен (-0,8).

Евро наоборот, сегодня будет торговаться по 2991,22 гривны, а уже в первый рабочий день после выходных взлетит до 29,95 гривен (+3,78).

Вместе с тем в Национальном банке утверждают, что десять российских рублей сегодня можно будет купить за 3,847 гривен.

"Не ждите повышения": украинцы остались без обещанных выплат, в ПФУ раскрыли важный нюанс

В Пенсионном фонде опровергли популярное заблуждение о прибавках для всех пенсионеров.

Представители Пенсионного фонда Украины столкнулись с массовым непониманием со стороны граждан. Украинцам разъяснили, на какие именно прибавки стоит рассчитывать в июле, и почему предыдущие повышения были не столь большими, как надеялись люди.

Украинцы задавались вопросом, почему обещанная прибавка в размере 11%, которую им обещали к пенсионным выплатам, так и не была выплачена. В ПФУ попытались объяснить, что прибавка оказывается касалась не минимальных пенсий.

«Повышение пенсий на 11% касается не минимальных пенсий, а средней зарплаты, с которой формируется пенсионные выплаты. Поэтому не ждите этого повышения. Был создан новый коэффициент, но он не подразумевает прибавку в размере 11%. Вам следует подождать еще немного: начиная с первого июля минимальный размер пенсии повысится до 1712 гривен», — пояснили представители ПФУ.

РФ готовит провокацию в Черном море, неутешительные данные Минобороны: "300 самолетов, 250 вертолетов и..."

Россия в ходе учений «Кавказ-2020», которые будут проводить в сентябре 2020 года, может прибегнуть к провокациям в Черном море.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По данным Министерства обороны, для участия в учениях приглашены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнеров. Ожидается задействование в учениях 100 - 120 тысяч человек, 3000 боевых бронированных машин (из них не менее 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок.

Скибицкий отметил, что российское руководство будет использовать учения для демонстрации своей военной мощи Украине и странам Европы.«Это следует рассматривать как элемент давления на нашу страну.

В это время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства», — отметил Скибицкий.

Напомним, Зеленский ошеломил украинцев призывом о договоре с Путиным: "Вы же понимаете, что без этого..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".