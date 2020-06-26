Погода в Україні на цих вихідних влаштує неймовірні стрибки, спека і сонце вмить зміниться грозами й дощем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз синоптика Наталії Діденко в Facebook.

«Вихідні. Погода. Почнемо з західних областей. Зрозуміло чому. 27-28 червня там пройдуть місцями короткочасні дощі та грози. У неділю в Карпатах - велика ймовірність, намалювали на прогностичних картах лінію сходження, жовта гілочка, (карта 2), це такі синоптичні умови, коли можуть виникати шквали та град, крім гроз і злив. Температура повітря на Заході України протягом суботи на День Конституції +23+28 градусів», - йдеться в повідомленні.

У суботу, стверджує Діденко, буде тепло і сонячно, без опадів.

«Субота. У більшості областей України переважатиме суха сонячна погода. Є шансу для локальних дощів з грозами на Сумщині, Полтавщині. І все», - підкреслила вона.

А ось в неділю, на День Конституції, стверджує Діденко, погода різко зміниться – країну накриють дощі з грозами, а місцями навіть можливий град.

«Неділя, День Конституції. Антициклон Utz відійде через вплив атлантичного циклону Sylvia (карта 1), тому в західних, північних та місцями в центральних областях України пройдуть дощі, прогримлять грози, місцями можливі зливи, шквали та град. Температура повітря+26+32 градуси», - уточнила вона.

В суботу В Києві буде тепло і сонячно, без опадів. Стовпчик термометра покаже від 28 до 30 градусів. А ось в неділю все зміниться.

Кияни! Завтра купайтеся, загоряйте, ловіть сачком метеликів і гніть спини на городах спокійно, тільки в капелюхах і панамках, - буде сонячно і спекотно, +28+30 градусів. На День Конституції в столиці пройдуть дощі з грозами, стрибає атмосферний тиск, а з ним і артеріальний - покладіть вже відповідні ліки в дачну сумку, а також щось від комарів і захисний крем. Температура повітря коливатиметься від +30 градусів за сухої погоди до +25 градусів в дощах», - розповіла синоптик.

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