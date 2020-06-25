В Украину ворвется антициклон, который наконец «прогонит» дождевые тучи и принесет с собой солнечную погоду

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщила в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что в пятницу, 26 июня, до Украины доберется антициклон Utz, благодаря которому в большинстве областей страны не смену дождям придет сухая и безоблачная погода.

Осадки будут только локальными. Так, дожди пройдут на северо-востоке, а грозы снова ожидаются на Прикарпатье.

Средняя температура по стране составит от +26 до +32 градусов. Чуть прохладнее будет на Западе: от +24 до +28.

В Киеве также не ожидается осадков. Столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов. Синоптик отметила, что ближайший дождь в столице стоит ждать на День Конституции.

Диденко также отметила, что в ближайшее время западные области не смогут рассчитывать на сухую погоду без осадков.

До этого мы писали, что на Прикарпатье наводнение привело к затоплению тысяч домов и разрушению дорог. Кадры катастрофы разлетелись по сети.

Как стало известно, в Черновицкой области река Прут вышла из берегов. По состоянию на 11:00 24 июня, уровень воды в речке достиг отметки 569 см.

Предприниматели и сотрудники ГСЧС дежурили на Калиновском рынке, выложив мешки с песком на въездах на территорию. Таким образом люди пытаются сдержать наводнение. На данный момент известно, что к рынку подтоплена дорога, а также железные ряды и частично контейнеры оказались в воде.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит.

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