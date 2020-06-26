Погода в Украине на этих выходных устроит невероятные скачки, жара и солнце вмиг сменится грозами и дождем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

«Выходные. Погода. Начнем с западных областей. Понятно почему. 27-28 июня там пройдут местами кратковременные дожди и грозы. В воскресенье в Карпатах - большая вероятность, нарисовали на прогностических картах линию восхождения, желтая веточка, (карта 2), это такие синоптические условия, когда могут возникать шквалы и град, кроме гроз и ливней. Температура воздуха на Западе Украины в течение субботы на День Конституции +23+28 градусов», - говорится в сообщении.

В субботу, утверждает Диденко, будет тепло и солнечно, без осадков.

«Суббота. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Есть шансу для локальных дождей с грозами на Сумщине, Полтавщине. И все», - подчеркнула она.

А вот в воскресенье, на День Конституции, утверждает Диденко, погода резко изменится – страну накроют дожди с грозами, а местами даже возможен град.

«Воскресенье, День Конституции. Антициклон Utz отойдет через влияние атлантического циклона Sylvia (карта 1), поэтому в западных, северных и местами в центральных областях Украины пройдут дожди, прогремят грозы, местами возможны ливни, шквал и град. Температура воздуха+26+32 градуса», - уточнила она.

В Киеве в субботу будет тепло и солнечно, без осадков. Столбик термометра покажет от 28 до 30 градусов. А вот в воскресенье все изменится.

Киевляне! Завтра купайтесь, загорайте, ловите сачком бабочек и гніть спины на огородах спокойно, только в шляпах и панамках, - будет солнечно и жарко, +28+30 градусов. На День Конституции в столице пройдут дожди с грозами, прыгает атмосферное давление, а с ним и артериальное - положите уже соответствующие лекарства в дачную сумку, а также что-то от комаров и защитный крем. Температура воздуха будет колебаться от +30 градусов по сухой погоде до +25 градусов в дождях», - рассказала синоптик.

Напомним, Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит.

Как сообщала Politeka, град и шквалы атакуют Украину с новой силой, появилось предупреждение: кому ждать беды.

Также Politeka писала, что стихия на Прикарпатье разрушила все на своем пути, известно о жертвах: "Дамбу снесло и...".