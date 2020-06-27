Курс валют в Україні 27 червня застигне перед новою атакою на гривню, якій буде боляче після вихідних

Про це свідчить прогноз Нацрегулятора, передає Politeka.

Так, долар заморозять на рівні 2670,02 гривень, проте вже у вівторок він впаде до 2669,22 гривень (-0,8).

Євро навпаки, сьогодні буде торгуватися за 2991,22 гривні, а вже в перший робочий день після вихідних злетить до 29,95 гривень (+3,78).

Разом з тим у Національному банку стверджують, що десять російських рублів сьогодні можна буде купити за 3,847 гривень.

До цього повідомлялося, що в Міжнародному валютному фонді назвали дві головні причини, через що Україна постраждає в результаті кризи сильніше інших країн.

За прогнозами МВФ, ВВП України впаде майже в два рази більше, ніж світової - на 8,2% проти 4,9%. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман під час відеоконференції Європейської бізнес-асоціації.

"Є два чинники, чому український ВВП падає більше, ніж в інших країнах. Перший - українські домогосподарства не мають значних грошових запасів, на відміну від інших країн. З-за цього впав і продовжить падати рівень споживання", - повідомив Люнгман, додавши, що другою причиною стала обмежена фіскальна підтримка економіки.

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