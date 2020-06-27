Погода в Україні 27 червня задасть жару жителям ряду регіонів, яких очікують дощі з градом і грозами

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, передає Politeka.

На заході країни очікуються сильні дощі з грозами, хоча це не завадить повітрю прогрітися до 26-29 градусів спеки. Вночі повітря охолоне до 15-18 градусів вище нуля.

На півночі країни очікується малохмарна погода і 26-31 градус вище нуля. Синоптики вночі прогнозують від 15 до 18 тепла.

У центральних регіонах буде тепло і без опадів. Дощі можливі лише в Полтавській області. Вдень від 26 до 31 градуса спеки, а вночі-близько 14-18 градусів.

На півдні країни буде спека без опадів, вдень від 28 до 31 спеки. Вночі похолодає до 17-19 тепла.

На сході також буде спекотно і без опадів: вдень 28-30 тепла, вночі від 16 до 18 за Цельсієм.

Синоптики прогнозують, що у Києві та області сьогодні буде спекотно і майже без хмар. Вдень від 28 до 31 градуса спеки, а вночі від 14 до 18 тепла.

На цих вихідних синоптики прогнозують, що в Сумській області та в Криму, а в понеділок у Запорізькій області буде підвищений рівень пожежної небезпеки. В Карпатському регіоні місцями можливий град.

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