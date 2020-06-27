Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала спокусливі наряди, порадувавши фанатів і розповівши про свої уподобання

На кадрах красуня спочатку позує в теплій зимовій піжамі і показує, що їй жарко в ній. Після цього Маша з'явилася в рожевій піжамі, більш легкій, і вже посміхалася на камеру. На третьому кадрі Єфросиніна вже була в ще більш короткій червоній піжамі і ворушила п'ятою точкою перед камерою. В останньому варіанті зірка просто обмоталася білим простирадлом і позувала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви міняєте зимову піжаму на літню? Або ...?", - написала Маша.

Фанати подивилися відео майже 100 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Красуня", "Маша чарівна", "Краще без піжами", "Яскраво-жарко", "Яка гарненька піжама, як красиво", Маша, Ви така кльова на цьому відео))) дуже нагадали мені актрису з «Кавказької полонянки» з цієї зачіскою".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як відпочиває.

На фото красуня позує в білому платті з малюнками квітів, стоячи без взуття на галявині. В одній руці Маша тримала маленький келих, а в другій - величезний, в який влізе не одна пляшка вина. Єфросиніна підняла їх і посміхалася на камеру. Завдяки цьому фото вийшло сонячним і ніжним.

"Не більше одного келиха", - написала Маша.

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