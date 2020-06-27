Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала соблазнительные наряды, порадовав фанатов и рассказав о своих предпочтениях

На кадрах красотка сначала стоит в теплой зимней пижаме и показывает, что ей жарко в ней. После этого Маша появилась в розовой пижаме, более легкой, и уже улыбалась на камеру. На третьем кадре Ефросинина уже была в еще более короткой красной пижаме и шевелила пятой точкой перед камерой. В последнем варианте звезда просто обмоталась белой простыней и позировала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы меняете зимнюю пижаму на летнюю? Или ...?", - написала Маша.

Фанаты посмотрели видео почти 100 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Красотка", "Маша-очаровашка", "Лучше без пижамы", "Ярко-жарко", "Какая хорошенькая пижама, как красиво", " Маша, Вы такая клевая на этом видео))) очень напомнили мне актрису из «Кавказской пленницы» с этой причёской".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как отдыхает.

На фото красавица позирует в белом платье с рисунками цветов, стоя без обуви на лужайке. В одной руке Маша держала маленький бокал, а во второй - огромный, в который влезет не одна бутылка вина. Ефросинина подняла их вверх и улыбалась на камеру. Благодаря этому фото получилось солнечным и нежным.

"Не больше одного бокала", - написала Маша.

Напомним, Ефросинина решила объяснить, почему крымчане поддержали Россию

Также Politeka писала, что Ефросинина огорошила новой внешностью, показательные фото

А еще Politeka сообщала, что необыкновенная дочь Маши Ефросининой выросла и затмила маму



