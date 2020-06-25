Більшість випускників з окупованого Донбасу не змогли потрапити на підконтрольну Україні територію для участі в ЗНО

25 червня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Незважаючи на те, що для участі в ньому зареєструвалися багато випускників з окупованих територій Донбасу, більшість з них не змогли перетнути лінію розмежування. Про проблеми, з якими зіткнулися учні з Донецької області, розповів в Фейсбук голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

«З 9236 зареєстрованих осіб в сьогоднішньому тестуванні взяли участь 7116 осіб (77%). З них 59 - це діти, які проживають на тимчасово окупованій території. Лінію розмежування не змогли перетнути 459 осіб (89% від тих, хто хотів взяти участь у ЗНО)», - повідомив Кириленко.

Втім, він підкреслив, що якщо у абітурієнтів були поважні причини відсутні на тестуванні, вони зможуть перереєструватися і скласти ЗНО на додатковій сесії. Для цього їм потрібно подати заявку до регіонального центру оцінювання якості освіти протягом 5 днів.

Додаткова сесія ЗНО повинна пройти з 24 липня по 10 серпня.

Зазначимо, що вступна кампанія до вишів у цьому році буде проходити з 1 по 22 серпня. При цьому абітурієнти зможуть подавати електронні заяви без свідоцтва про освіту, але при цьому буде потрібен запис про його замовлення у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

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