Посмотреть их может каждый

После скандала, который возник вокруг пробного ВНО из-за карантина, в сети появились задания тестов школьников по всем предметам

Они доступны на портале Osvita.ua.

Уточним, что участники пробного внешнего независимого оценивания должны были пройти его дома, однако сайт чиновников «упал» из-за нагрузки. Уже сейчас задания тестов доступны на сайте, а ответы на них выпускники получат не позднее 23 июня.

Не менее важным является факт, что у каждого теста свое отличие в виде количества максимальных баллов, которые можно получить, а также время, которое отведено на их выполнение.

В частности, по украинскому языку и литературе максимальный балл установлен в 104. На выполнение теста у будущих абитуриентов будет 180 минут. Столько же дают на математику (62 балла) и физику (64 балла).

По 150 минут будет у тех выпускников, которые сдают историю Украины (94 балла максимально), биологию (82 балла), географию (90 баллов), химию (74 балла), а также иностранные языки (по 72 балла).

Тем же из школьников, которые решили отменить свое участие в пробном ВНО, деньги обещают возвращать с 1 июля.

До этого мы писали, что в 2020 году всем, кто заканчивает полное общее среднее образование (выпускникам школ, колледжей и профтехучилищ), не придется сдавать государственную итоговую аттестацию.

По словам образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, свидетельства о полном общем среднем образовании и приложения к ним все выпускники получат до конца июня. В приложении будет записано "Освобожденный/освобождена от ГИА".

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…»