Большинство выпускников с оккупированного Донбасса не смогли попасть на подконтрольную Украине территорию для участия в ВНО

25 июня в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Несмотря на то, что для участия в нем зарегистрировались многие выпускники с оккупированных территорий Донбасса, большинство из них не смогли пересечь линию разграничения. О проблемах, с которыми столкнулись учащиеся из Донецкой области, рассказал в Фейсбук глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Из 9236 зарегистрированных лиц в сегодняшнем тестировании приняли участие 7116 человек (77%). Из них 59 - это дети, которые проживают на временно оккупированной территории. Линию разграничения не смогли пересечь 459 человек (89% от тех, кто хотел принять участие в ВНО)», - сообщил Кириленко.

Впрочем, он подчеркнул, что если у абитуриентов были уважительные причины отсутствовать на тестировании, они смогут перерегистрироваться и сдать ВНО на дополнительной сессии. Для этого им нужно подать заявку в региональный центр оценивания качества образования в течение 5 дней.

Дополнительная сессия ВНО должна пройти с 24 июля по 10 августа.

Отметим, что вступительная кампания в вузы в этом году будет проходить с 1 по 22 августа. При этом абитуриенты смогут подавать электронные заявления без свидетельства об образовании, но при этом будет нужна запись о его заказе в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

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