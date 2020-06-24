Об этом должен знать каждый участник

Украинским выпускникам рассказали, как их будут проверять перед сдачей ВНО

Во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко напомнил, что в этом году перед сдачей внешнего независимого оценивания выпускники должны будут пройти особую проверку. Об этом он рассказал накануне старта ВНО, первые тестирования которого пройдут уже 25 июня.

В частности, Ляшко отметил, что участники ВНО будут проходить на его сдачу по определенным графикам, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте. Также медицинские работники будут опрашивать их о самочувствии, проверять температуру, а затем запускать в четко определенную аудиторию, где выпускники смогут приступить к сдаче теста.

«На завтра в каждой школе, которая является пунктом тестирования, будут организованы четкие маршруты мероприятия учеников в аудитории. Разработаны определенные графики, дети, которые будут приходить на сдачу ВНО…», - рассказал санитарный врач.

Он сообщил, что в аудиториях будет находиться 15 человек, а все рабочие места будут расставлены на расстоянии не менее 1,2 метра.

Кроме того, в школах, где будет проходить ВНО, будут расставлены антисептики, а санитарные комнаты будут обязательно снабжены мылом, проточной водой и бумажными полотенцами.

Помимо этого, всем будут предоставлены защитные маски, а медработников уже обеспечили защитными костюмами. У школ также будет организовано медицинское дежурство.

Ляшко заверил, что все сделано для того, чтобы максимально обезопасить участников ВНО.

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