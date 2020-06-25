Меган Маркл і принц Гаррі в умовах пандемії вирішили підтримати соціальний проект в США

Про це пише видання Hello. Canada.

Так, колишні герцоги Сассекські відвідали організацію HomeBoysInd в Лос-Анджелесі, яка спеціалізується на поліпшенні життя колишніх ув'язнених.

Меган Маркл і принц Гаррі, надівши спеціальну форму, в якій їх абсолютно не впізнати, спробували себе в ролі кухарів.

Герцоги разом з іншими активістами приготували булочки для колишніх в'язнів.

"Герцог і герцогиня Сассекські були просто Гаррі і Меган для всіх. Вони засукали рукави і з головою занурилися в робочий процес з нашими робітниками в пекарні та кафе. Це була безпосередня близькість і справжній взаємозв'язок", - розповів голова благодійної організації Грег Бойл.

Бойкл також зазначив, що перед візитом колишні герцоги попросили активістів не тільки подивитися процеси на кухні, а й взяти участь у дискусії за круглим столом.

"Ми вас любимо!", "Вау, це просто неймовірно", "Це чудово! Яке велике діло. Продовжуйте хорошу роботу", - написали шанувальники в коментарях.

Раніше ми розповідали про сварку принців Вільяма і Гаррі. З'ясувалося, що конфлікт між ними виник після того, як старший брат застеріг Гаррі від стрімких відносин з Меган Маркл.

На відносини братів, крім іншого, вплинули їхні дружини — Меган Маркл і Кейт Міддлтон, а також бажання принца Гаррі та його сім'ї відмовитися від королівських привілеїв і втекти з палацу.

Через це брати Вільям і Гаррі всього за півтора року втратили колишній зв'язок, який їм нав'язала принцеса Діана.

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