Відома російська телеведуча Ксенія Собчак потрапила в несподіваний скандал, однак тут же виправдалася

Як виявилося, знаменитість має наміру подавати в суд на видання «business insider” за фактом наклепу. Німецьке видання вийшло із заголовком «Ксенія Собчак назвала чорношкірих людей дурними і ледачими» і звинуватило телеведучу в расизмі. З такими словами вона звернулася в соціальній мережі, розкриваючи деталі нового скандалу.

Побачивши подібну статтю, знаменитість тут же відреагувала, заявивши, що сказане – було прямою брехнею.

«Таких слів я ніколи не вимовляла. І вже тим більше не поділяю цих поглядів. Я буду вимагати публічних вибачень. Моя позиція гранично ясна. Люди НЕ діляться на білих і чорних, кавказців та азіатів. Але люди поділяються на розумних і дурних.

На тих, хто має свою думку і тих, хто йде за натовпом. Я не підтримую будь-який протест в будь-якій країні, коли він пов'язаний з насильством. Для мене головні цінності життя, свобода і приватна власність. І так, мої погляди це право-ліберальні погляди», - розповіла Ксенія під новим постом.

Зазначимо, днем раніше чоловік зірки продемонстрував щасливі кадри з сімейного життя. Телеведуча в домашньому вигляді мило прогулялася з чоловіком на узбережжі.

«А просто ми йдемо і йдемо і нам добре❤️», - написав Богомолов.

При цьому в коментарях фанати тут же написали багато компліментів парі. Знайшлися і ті, хто запідозрив провідну в приховуванні цікавого положення. Нібито вільна кофта Ксенії не приховує її кругленький живіт:

«Така усмішка - доказ того, що поруч гідний Чоловік!», «Що за калюжа?», «Дуже подобається ваша пара 🔥❤️», «Костянтин, який же ви талановитий і розумний👏👍🏻😎🤩🤩💖🙌», «Вона мила 💜», «Як здорово👍просто і добре🙌», «Вона класна🤪❤️», «Ксюша ти просто Красуня ,♥️Дуже Люблю дивитися твої сторі !!!І фотки !!!♥️♥️♥️Гарне відео !!!!🔥🔥🔥», «Гарненька яка, як вагітна!❤️», «Молодці ))) .Синхронно ходіть 👌👍», така Красуня стала😍Ксюша сяє і кайфує від того, що нарешті-то можна бути собою❤️Дай бог всім жінкам такий стан», «Яка гарна і очі світяться від щастя!».

Нагадаємо, що Собчак зробила скандальну заяву про події в Україні: "Світу не буде ніколи".

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