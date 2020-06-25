Зірка "Квартал 95" Олена Кравець приголомшила українців заявою щодо походу у велику політику

Про це пише Politeka.net.

В ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що гумористка Олена Кравець незабаром може стати політиком.

Такі чутки з'явилися після того, як одна з соціологічних груп додала Олену Кравець в список можливих кандидатів на посаду мера Києва.

Тому зірка "Квартал 95" Олена Кравець вирішила розставити всі крапки та звернулась до своїх шанувальників.

"Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все.. Політика мені не цікава. Крапка", - написала вона в своєму мікроблозі Instagram.

Українці неоднозначно відреагували на визнання зірки. Хтось підтримав Олену Кравець, а деякі з жалем відреагували на новину, оскільки розраховували побачити куму президента Володимира Зеленського у великій політиці.

"Думаю не варто, про цю владу вже точно нічого хорошого не згадають, залишайтеся артистом", "Правильно. Там все без почуття гумору", "Політику? У навидумують", "Даремно.. умеея висміювати всі недоліки уряду, Ви б намагалися не бути такими як це уряд", "Якщо не збираєтеся.. Може заберете Вову назад", "А хто вас туди вже записав?", "Оленка, ви чудова актриса. Не забруднюйте своє ім'я", - написали вони в коментарях під публикацией.

Раніше Олена Кравець розповідала про власний проект. На думку актриси, їй не вистачає віри в себе.

Кравець пояснює, що ніколи не працювала в поодинці, завжди навколо була команда, тому вона відчуває великий страх перед сольною кар'єрою. Цей страх її оскаржує, але актриса впевнена, що сольного проекту все ж таки бути.

«Мені хочеться якоїсь сольної програмки – може, моновистави, де я буду не Оленкою з "Кварталу", а Оленою Кравець», - стверджувала раніше зірка шоу-бізнесу.

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