Не всім пенсіонерам пощастило під час останньої індексації виплат

Про це пише видання Пенсійний кур'єр.

Як відомо, в 2020 році перерахунок пенсій відбувся на два місяці пізніше, ніж зазвичай. Але не всім пільговикам підвищили виплати.

До заступника голови пенсійного забезпечення ПФУ звернувся українець і поцікавився, чому з травня йому не підвищили виплату на 11%, як обіцяли раніше.

"Моя пенсія 1638 грн. З 1 травня її повинні були підняти на 11%, але не підняли. Чому?", - задався він питанням.

В ПФУ заявили, що чоловік неправильно зрозумів інформацію про індексацію пенсій.

"Ви отримуєте пенсію в мінімальному розмірі. На 11% не піднімається мінімальна пенсія, а середня заробітна плата, з якої обчислюється пенсія. Я думаю, що у Вас пенсія, яка обчислюється із заробітку, зовсім невелика. Її перерахували в новому коефіцієнта, але все одно через маленьку зарплату розмір Вашої пенсії не досягає мінімального. Тому Вам треба трохи почекати: з 1 липня Ваша пенсія зросте до 1712 грн", - озвучила всі нюанси Галина Мастюгіна.

У Пенсійному фонді також повідомили, що в цілому був проведений перерахунок пенсій 9,9 млн українців. Розмір виплат був підвищений тільки 8,36 млн українцям.

У прес-службі фонду також підкреслили, що середній розмір підвищення пенсій склав майже 260 гривень.

Раніше ми розповідали, що українцям будуть виплачувати по дві або три пенсії. Головним нововведенням може стати запровадження трирівневої пенсійної системи, як прийнято в більшості західних країн.

З вже нарахованої зарплати на індивідуальний пенсійний рахунок працівника буде переводитися мінімум 1% (за бажанням працівника відсоток може бути збільшений), а роботодавець зобов'язаний перераховувати на той же рахунок 2% від нарахованої зарплати.

Автори документа виходили з того, що в 2021 році відсоток обов'язкових відрахувань буде становити 3%, у 2030 році – 4%, ще через 10 років це буде вже 6%, а в 2050-му – 7%.

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