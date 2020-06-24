Настя Каменських поділилася сміливим фото із забавним виразом обличчя

Популярна українська співачка поділилася новим знімком, а також порадами з укладання волосся в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Настя позує в машині в простому, але від цього ще більш милому образі. На ній звичайна біла майка. Її образ доповнює легкий літній макіяж в нюдовых тонах і ціла серія сережок у вухах. Волосся співачки спадає на її плечі гарними шовковистим хвилями.

На фото Настя вирішила побавитися і склала губи «качечкою», тим самим надавши своєму обличчю несерйозного виразу.

В пості Каменських вирішила поділитися з шанувальниками порадами по догляду за волоссям. Зокрема, Настя порекомендувала завжди застосовувати термозахист при використанні фена, прасок і плойок; використовувати праску-гофре для надання об'єму тонкому волоссю; завжди розчісувати кучеряве волосся перед миттям; завжди розчісувати волосся перед випрямленням; раз на 1-2 місяці використовувати шампунь для глибокого очищення для вимивання з волосся хімічних компонентів інших засобів для укладання.

Шанувальники не могли пройти повз такий пост і тут же почали його коментувати.

«Шикарно», «Природна краса, найкраща, Настасья красуня», «Волосся шикарне, а ти красуня», «Яка гарненька», «Худенька красуня», «Олексію пощастило з такою гарною дружиною», «Я зараз осліпну від цієї краси», «Боже шикарна», - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських в тісному костюмі показала кращі вправи для форм, як у Кім.

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських без штанів подурачилась на камеру, Потапу всі заздрять.

Також Politeka писала, що Каменських розкрила секрет ідеального тіла і показала результат тренувань.