Настя Каменских поделилась смелым фото с забавным выражением лица

Популярная украинская певица поделилась новым снимком, а также советами по укладке волос в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Настя позирует в машине в простом, но от этого еще более милом образе. На ней обычная белая майка. Ее образ дополняет легкий летний макияж в нюдовых тонах и целая серия сережек в ухе. Волосы певицы спадают на ее плечи красивыми шелковистыми волнами.

На фото Настя решила подурачиться и сложила губы «уточкой», тем самым придав своему лицу несерьезное выражение.

В посте Каменских решила поделиться с поклонниками советами по уходу за волосами. В частности, Настя порекомендовала всегда применять термозащиту при использовании фена, утюжков и плоек; использовать утюжок-гофре для придания объема тонким волосам; всегда расчесывать кудрявые волосы перед мытьем; всегда расчесывать волосы перед выпрямлением; раз в 1-2 месяца использовать шампунь для глубокого очищения для вымывания из волос химических компонентов других средств для укладки.

Поклонники не могли пройти мимо такого поста и тут же принялись его комментировать.

«Шикарно», «Естественная красота, самая лучшая, Настасья красуня», «Волосы шикарные, а ты красотка», «Какая хорошенькая», «Худенькая красотка», «Алексею повезло с такой классной женой», «Я сейчас ослепну от этой красоты», «Боже шикарная», - пишут люди.

Напомним, Каменских в тесном костюме показала лучшие упражнения для форм, как у Ким.

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских без штанов подурачилась на камеру, Потапу все завидуют.

Также Politeka писала, что Каменских раскрыла секрет идеального тела и показала результат тренировок.