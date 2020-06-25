Погода в Україні 25 червня порадує більшість областей, які нарешті позбудуться від проливних дощів з грозами

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру, передає Politeka.

На західній Україні будуть дощі, які обійдуть стороною лише Луцьку та Рівненську області. Тут буде від 23 до 27 градусів тепла вдень, а вночі 13-15 градусів за Цельсієм.

На півночі України дощів чекати не варто, повітря прогріється до 26-28 градусів вище нуля вдень. Вночі похолодає до 13-17 градусів.

У центральних регіонах також без дощів. Вдень повітря розжариться до 25-28 градусів тепла. Вночі на вулиці буде від 15 до 18 тепла.

На півдні дощі будуть в Одеській області. Незважаючи на це повітря тут буде в межах 28-30 градусів. Вночі синоптики прогнозують від 17 до 19 тепла.

А ось на сході буде спекотніше всього: вдень від 26 до 30 спеки, а вночі 14-16 градусів.

В одеській області, а також на Західній Україні синоптики прогнозують дощі з грозами, а подекуди навіть град.

Як повідомлялося раніше, у Чернівецькій області потоки води пошкодили укріплювальні споруди газопроводів. Про це увечері 23 червня повідомив керівник Регіональної газової компанії Олег Никоноров.

"Газопостачання Чернівців під загрозою. На дюкерных переходах чергують аварійні бригади. Зараз перехід, що забезпечує газом р. Чернівці, відключений! Чернівцігаз підтримує тиск з резервного напрямку. Біле, Ревне, Стрілецький кут уже відключені від газопостачання (близько 1000 абонентів)", – підкреслив Никоноров.

Нагадаємо, погода знову измучит українців, синоптики попередили про подвійну загрозу.

Як повідомляла Politeka, погода розірве Україну грозами, синоптики радять готуватися до гіршого.

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