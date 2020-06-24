49-річна артистка Крістіна Орбакайте, донька співачки Алли Пугачової, дасть фору двадцятирічним, незважаючи на трьох дітей і вік

Як передає Politeka.net, зірка нещодавно поділилася в "сторіз" в Instagram соковитим кадром, зробленим рік тому в Маямі, в якому постала по пояс у воді.

Струнка Крістіна в синьому бікіні з білим принтом виглядає карколомно - такому плоскому животику багато хто позаздрить. Співачка підняла руки вгору, схопившись за волосся, і розпливлася в щирій усмішці.

Варто відзначити, Орбакайте практично ніколи не виставляє в мережі відверті кадри - в елегантних, обтягуючих сукнях - так, але от в бікіні - велика рідкість. Тому фото Крістіни в басейні не на жарт розбурхало її фанатів, які, якщо б була можливість коментувати, швидше за все, запитали б: "як можна було таке приховувати?"

В одному з інтерв'ю Орбакайте розповідала, що цікавиться багатьма напрямками в спорті: пілатес, силові і кардіо тренування. Більш того, Орбакайте розповіла, що завдяки чоловікові, бізнесмену Михайлу Земцову, їй вдається підтримувати себе в хорошій формі.

"У чоловіка і дружини часом різні холодильники, а у нас один холодильник. У нас з Мішею один коло спілкування і навіть один тренер з боксу", – жартівливо визнавалася Христина.

Раніше ми повідомляли, Орбакайте здивувала видом в червоній міні-спідниці. Красуня лежала на животі біля басейну. З дивного, поруч з нею був вінтажний фотоапарат. Співачка підвелася на лікті і ніжно подивилася в камеру.

"А адже вже тиждень літа пронеслася", - написала Орбакайте.

"Боже, яка ви стройняшка👍", - коментували фанати.

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