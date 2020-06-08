Известная певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, показала себя в летнем образе

На фото красавица лежала на полу в короткой красной юбке и белой блузке. Рядом можно увидеть старый фотоаппарат, который добавил снимку винтажности. Кристина облокотилась на руки и смотрела в камеру, когда ее снимали, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А ведь уже неделя лета пронеслась", - написала Орбакайте.

Фанаты успели поставить почти 50 тысяч лайков и написали, среди которых был и Николай Басков, множество комментариев:

"Красотка", "Огонь", "Очень крутое фото!!!", "Красивая Кристина, харизматичная. Ещё бы хотя бы один комментарий Вам понравился...", "Куколка", "Кристина лето всегда так быстро проходит!!!! Я тоже всегда дни считаю", "только бомбические фильмы на одном дыхании которые смотрела сама! Каждый день новый фильм!", "Какая Вы обаятельная!!! Нежность и очарование!!!".

Сообщалось, что Филипп Киркоров обратился к Кристине Орбакайте по случаю ее 49-го дня рождения, а также похвалил ее новую песню.

«Кристина, с днём рождения!💃🏼 Будь со СВОБОДОЙ на ТЫ! Все как в твоей новой песне!🎶 Будь свободна в мыслях и действиях, богата душой, любима сердцем, хранима силами неба, согрета лучами любви и безумно счастлива в крепких объятиях!🙌🏽 Скучаю, дорожу и люблю. Ждём тебя всей семьей», - написал певец.

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