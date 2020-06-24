Серйозний розлад у відносинах між принцом Гаррі і принцом Вільямом стався півтора року назад

Про це стверджує британський фотограф Роберт Леслі, пише видання People.

За його словами, сварка між спадкоємцями королівського престолу сталася через Меган Маркл, коли старший Вільям застеріг свого брата Гаррі від стрімких відносин із зіркою Голлівуду.

«Я був здивований і деколи навіть зворушений до сліз новими подробицями і інсайдерськими даними, які мені вдалося одержати при вивченні цього сімейного конфлікту», — заявив Леслі.

Британський фотограф, який скоро випустить книгу про королівську родину, не сумнівається, що на відносини братів, крім іншого, вплинули їхні дружини — Меган Маркл і Кейт Міддлтон, а також бажання принца Гаррі та його сім'ї відмовитися від королівських привілеїв і втекти з палацу.

«Два брата — коли-то нерозлучні, а тепер розділені набагато більшим, ніж просто відстань, — жили всупереч розбіжностям, які кореняться в глибокому дитинстві і навіть раніше: в нещасливому шлюбі їх батьків», — підкреслив Леслі, який пише книгу про королівської сім'ї.

Фотограф також додав, що брати Вільям і Гаррі всього за півтора року втратили колишній зв'язок, який їм нав'язала принцеса Діана.

«Про це багато говорили, але мало акцентували увагу: сини Діани з самого народження жили під постійним наглядом. Виховані, щоб стати один одному самими близькими, за останні півтора року вони втратили колишній зв'язок», - резюмував Леслі.

Раніше ми розповідали про можливе повернення Маркл і Гаррі до Великобританії.

Як стверджують обізнані інсайдери, так званий "Мегзит" збігся з цілим ланцюжком зовнішніх і внутрішніх проблем родини принца.

Не виключено, що вже цього літа колишні герцоги Сассекські разом із спадкоємцем Арчі приїдуть до Англії на місяць-півтора і будуть жити в своєму будинку в околицях Віндзора.

За інформацією джерел, на таке рішення Меган Маркл і принца Гаррі можуть вплинути і антирасистські акції протесту в США.

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