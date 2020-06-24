Серьезный разлад в отношениях между принцом Гарри и принцом Уильямом произошел полтора года назад

Об этом утверждает британский фотограф Роберт Лесли, пишет издание People.

По его словам, ссора между наследниками королевского престола произошла из-за Меган Маркл, когда старший Уильям предостерег своего брата Гарри от стремительных отношений со звездой Голливуда.

«Я был удивлен и порой даже тронут до слез новыми подробностями и инсайдерскими данными, которые мне удалось получить при изучении этого семейного конфликта», — заявил Лесли.

Британский фотограф, который скоро выпустит книгу о королевской семье, не сомневается, что на отношения братьев, помимо прочего, повлияли их жены — Меган Маркл и Кейт Миддлтон, а также желание принца Гарри и его семьи отказаться от королевских привилегий и сбежать из дворца.

«Два брата — когда-то неразлучные, а теперь разделенные гораздо большим, чем просто расстояние, — жили вопреки противоречиям, которые коренятся в глубоком детстве и даже раньше: в злополучном браке их родителей», — подчеркнул Лесли, который пишет книгу о королевской семье.

Фотограф также добавил, что братья Уильям и Гарри всего за полтора года потеряли былую связь, которую им навязала принцесса Диана.

«Об этом много говорили, но мало акцентировали внимание: сыновья Дианы с самого рождения жили под постоянным наблюдением. Воспитанные, чтобы стать друг другу самыми близкими, за последние полтора года они утратили былую связь», - резюмировал Лесли.

Ранее мы рассказывали о возможном возвращении Маркл и Гарри в Великобританию.

Как утверждают осведомленные инсайдеры, так называемый "Мегзит" совпал с целым рядом внешних и внутренних проблем семьи принца.

Не исключено, что уже этим летом бывшие герцоги Сассекские вместе с наследником Арчи приедут в Англию на месяц-полтора и будут жить в своем доме в окрестностях Виндзора.

По информации источников, на такое решение Меган Маркл и принца Гарри могут повлиять и антирасистские акции протеста в США.

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