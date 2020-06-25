Французька супермодель, ангел «Victoria’s Secret» і актриса Летиція Каста забула про білизну

Красуня без сорому продемонструвала принади в прозорій сукні, пише Politeka.net.

Відома модель з'явилася у світлій в'язаній сукні, з-під якого виднілося найінтимніше. Зірку це анітрохи не бентежило, навпаки вона підняла руки, щоб у всій красі показати свої груди.

Також під вбранням виднілися трусики - бікіні.

Летиція направила тулуб убік і дивилася перед собою, прикривши очі. Губи красуні були трохи відчинені, що надавало знімку більшої пікантності.

Волосся модель забрала в пучок. Загалом, фото вийшло ніжним і дуже спекотним. У такому вигляді модель з'явилася в травневому випуску журналу.

За дві години пост зібрав близько 23 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі прийшли в захват від такого відвертого знімка і написали красуні багато коментарів.

"Пустунка", - написав один з фанатів.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Касти підписані понад 300 тисяч користувачів мережі.

Нагадаємо, Летиція Каста опублікувала фото, поставши в міні-сукні.

Наряд виділив пишні груди і струнку талію зірки. Летиція спустила одну з бретелей, щоб додати образу відвертості.

Під сукнею проглядався ліфчик знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Летиція Каста стала ведучою моделлю бренду "Victoria's Secret" всього у 18 років.

Красуня не тільки стала однією з найуспішніших моделей, а також знімається у фільмах і виховує трьох дітей.

Зірку цінують на Батьківщині і вона навіть була обрана прототипом національного символу Франції - Маріанни.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Також Politeka інформувала, що гаряча брюнетка-модель сховала красу під прозорою тканиною: це фото позбавляє спокою