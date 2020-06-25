Французская супермодель, ангел «Victoria’s Secret» и актриса Летиция Каста забыла о белье
Красотка без стеснения продемонстрировала прелести в прозрачном платье, пишет Politeka.net.
Известная модель предстала в светлом вязаном платье, из-под которого проглядывалось самое интимное. Звезду нисколько это не смущало, наоборот она приподняла руки, чтобы во всей красе показать свою грудь.
Также под нарядом виднелись трусики- бикини.
Летиция направила туловище в сторону и смотрела перед собой, прикрыв глаза. Губы красотки были немного открыты, что придавало снимку большей пикантности.
Горячая экс-Nikita расставила ноги до неприличия, Волочкова позавидует: «Кайф!»
Экс-солистка "Серебро" сверкнула аппетитными формами в бесстыжем купальнике: "Жарко прям"
Прорыв дамбы, нокаут курса валют и новая беда для украинцев – главное за ночь
Последние данные о больной раком Заворотнюк ошеломляют: "Скоро увидите в кино"
Волосы модель забрала в пучок. В общем, фото получилось нежным и очень жарким. В таком виде модель появилась в майском выпуске одного из журналов.
За два часа пост собрал около 23 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети пришли в восторг от столь откровенного снимка и написали красотке много комментариев.
"Игрунья", - написал один из фанатов.
Стоит отметить, что сейчас на страницу Касты подписаны более 300 тысяч пользователей сети.
Напомним, Летиция Каста опубликовала фото, представ в мини-платье.
Наряд выделил пышную грудь и стройную талию звезды. Летиция спустила одну из бретелек, чтобы добавить образу откровенности.
Под платьем проглядывался лифчик знаменитости.
Ранее сообщалось, что Летиция Каста стала ведущей моделью бренда "Victoria's Secret" всего в 18 лет.
Красотка не только стала одной из самых успешных моделей, но также снимается в фильмах и воспитывает троих детей.
Звезду ценят на Родине и она даже была избрана прототипом национального символа Франции - Марианны.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру
Также Politeka информировала, что горячая брюнетка-модель спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото лишает покоя