Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, покорила нежным образом

Звезда опубликовала в своем Инстаграм серию красивых снимков, сообщает Politeka.net. Модель позировала в белом лифчике, который обтянул соблазнительные размеры.

Сверху модель надела сиреневый свитер, пуговицы которого расстегнула.

На одном из кадров модель задрала ножку и повернулась к камере. Так стало видно, что Алессандра была в мини-шортах. Джинс идеально подчеркнул бедра знаменитости и оголил стройные ножки.

Завершили нежный и чарующий образ звезды украшения.

Красотка позировала у пианино возле окна. Она на первом фото положила руки на клавиши, будто собираясь сыграть мелодию.

"Сессия фортепиано на закате 🎶💜", - подписала фото известная красотка.

За три часа пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали Амбросио комплиментами. Люди писали, как невинна модель и при этом очень горяча.

"Одна на миллион", - написал один из поклонников.

Напомним также, что Алессандра Амбросио сидела на песке. Модель надела золотой купальник с открытой спиной, который приоткрыл виды на упругие ягодицы, запачканные в песке.

Ткань обтянула талию и сидела идеально на стройной фигуре. Звезда положила ножки перед собой, уложив руки на колени. Волосы красотки мокрые, будто после купания, с ними немного играл ветер.

Напомним также, что Алессандра Амбросио надела синее платье с кружевами, которое обтянуло ее пятую точку. Спина наряда была обнаженной, внизу лишь заметны тоненькие бретельки.

Наряд подчеркнул тонкую талию, такую красотку грех не похвалить.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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