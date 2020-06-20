Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, покорила нежным образом 

Звезда опубликовала в своем Инстаграм серию красивых снимков,  сообщает Politeka.net. Модель позировала в белом лифчике, который обтянул соблазнительные размеры. 

Сверху модель надела сиреневый свитер, пуговицы которого расстегнула.

На одном из кадров модель задрала ножку и повернулась к камере. Так стало видно, что Алессандра была в мини-шортах. Джинс идеально подчеркнул бедра знаменитости и оголил стройные ножки. 

Завершили нежный и чарующий образ звезды украшения. 

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Красотка позировала у пианино возле окна. Она на первом фото положила руки на клавиши, будто собираясь сыграть мелодию. 

"Сессия фортепиано на закате 🎶💜", - подписала фото известная красотка. 

За три часа пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети осыпали Амбросио комплиментами. Люди писали, как невинна модель и при этом очень горяча. 

"Одна на миллион", - написал один из поклонников. 

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Sunset piano session 🎶💜 📸 @stewartshining

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Напомним также, что Алессандра Амбросио сидела на песке. Модель надела золотой купальник с открытой спиной, который приоткрыл виды на упругие ягодицы, запачканные в песке.

Ткань обтянула талию и сидела идеально на стройной фигуре. Звезда положила ножки перед собой, уложив руки на колени. Волосы красотки мокрые, будто после купания, с ними немного играл ветер. 

Напомним также, что Алессандра Амбросио надела синее платье с кружевами, которое обтянуло ее пятую точку. Спина наряда была обнаженной, внизу лишь заметны тоненькие бретельки. 

Наряд подчеркнул тонкую талию, такую красотку грех не похвалить. 

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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