Як це відіб'ється на пільговиках

Українці ризикують зіткнутися з проблемами при виплаті пенсій через певний час

Про це попередив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль під час засідання профільного комітету Ради, пише Politeka.net.

За його словами, для України нині є пріоритетом впровадження накопичувальної пенсійної системи, оскільки пільговики через 10-15 років зіткнуться з проблемами при виплаті пенсій в умовах солідарної системи.

“Через 10-15 років будуть складності з пенсійними виплатами. Пріоритет — накопичувальні пенсії. Планується вводити 2 і 3 рівні пенсійної реформи”, – заявив Шмигаль на засіданні комітету.

Підсумовуючи, голова Кабінету міністрів додав, що буде також переглядатися рівень мінімальної зарплати і споживчий кошик.

Раніше ми розповідали, що українцям будуть виплачувати по дві або три пенсії. Головним нововведенням може стати запровадження трирівневої пенсійної системи, як прийнято в більшості західних країн.

З вже нарахованої зарплати на індивідуальний пенсійний рахунок працівника буде переводитися мінімум 1% (за бажанням працівника відсоток може бути збільшений), а роботодавець зобов'язаний перераховувати на той же рахунок 2% від нарахованої зарплати.

Автори документа виходили з того, що в 2021 році відсоток обов'язкових відрахувань буде становити 3%, у 2030 році – 4%, ще через 10 років це буде вже 6%, а в 2050-му – 7%.

"Обговорюється такий варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні фірми, ні для людини, і ще 2% беремо з податку на доходи фізосіб (ПДФО). Ці 4% дозволяють у сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн грн", – розповідав раніше Шмигаль, анонсуючи введення в Україні накопичувальної системи.

Але через такі розклади істотно будуть зменшуватися надходження до Пенсійного фонду, і це може відбитися на пенсії, які українці отримують в умовах солідарної системи.

Нагадаємо, підвищення пенсій скасовується, МВФ висунув Україні жорстку умову: що буде з виплатами

Як повідомляла Politeka, українцям підвищать пенсії, у Кабміні розкрили подробиці

Також Politeka писала, що пенсії українцям перерахують вже з 1 липня, розкриті нові суми