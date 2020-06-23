Британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішними формами в наряді з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах Роуз позує в пікантному вбранні і з елегантною зачіскою. Блискавку зірка вирішила розстебнути, виставивши на камеру нереальні форми. При цьому очі моделі прикривали окуляри.

Самі кадри Роуз ніяк не підписала, а в ході відео «стріляла очима». Проте її прихильники не змогли нічого сказати, оскільки відео модель вирішила викинути у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель Демі Роуз захопила видом в чорному купальнику. Цього разу дівчина підкорила виглядом під час прогулянки на узбережжі в незвичайному купальнику з зав'язками і пікантними вирізами з боків. Дівчина повернулася до об'єктива обком, щоб показати ідеальний вигляд.

Схоже, попри часті зйомки на пляжі або у басейну, Демі це подобається і вона із задоволенням позує в різних образах під палючим сонцем, виставивши свою фігуру напоказ.

Демі також любить радувати шанувальників цілими серіями Сторі Instagram, зроблених спеціально для того, щоб відповісти на питання про її догляді за собою. В цей раз жаркий знімок Демі, що позує в чорному бікіні і без макіяжу на обличчі, вразив фанатів.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.