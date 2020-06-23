Британская супермодель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в наряде с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на опубликованных кадрах Роуз позирует в пикантном наряде и с элегантной прической. Молнию звезда решила расстегнуть, выставив на камеру нереальные формы. При этом глаза модели прикрывали очки.
Сами кадры Роуз никак не подписала, а в ходе видео «стреляла глазами». Однако ее поклонники не смогли ничего сказать, поскольку видео модель решила выбросить у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, модель Деми Роуз восхитила видом в черном купальнике. В этот раз девушка покорила видом во время прогулки на побережье в необычном купальнике с завязками и пикантными вырезами по бокам. Девушка повернулась к объективу обком, чтобы показать идеальный вид.
Похоже, несмотря на частые съемки на пляже или у бассейна, Деми это нравится и она с удовольствием позирует в самых разных образах под палящим солнцем, выставив свою фигуру напоказ.
Деми также любит радовать поклонников целыми сериями Стори в Инстаграм, сделанных специально для того, чтобы ответить на вопросы о ее уходе за собой. В этот раз жаркий снимок Деми, позирующей в черном бикини и без макияжа на лице, впечатлил фанатов.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.