Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, посвітила мокрими принадами 

Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram, демонструючи апетитні форми в купальнику, передає Politeka.net. Знаменитість одягла купальник бірюзового кольору, який добре сів на її пишних грудях. 

Плавки були заховані під водою, а красуня торкалася до них руками, ніби підтягуючи на пружних сідницях. 

Образ моделі завершили різні прикраси. 

Апетитні груди, тонка талія, сталевий прес і красиві стегна - цій фігурі можна позаздрити. 

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Алессандра виринула з басейну. Вода бурхливим потоком стікала вниз. Крім тіла, у зірки було мокре волосся. 

Амбросіо підняла голову до неба, закрила очі і посміхнулася. 

"Басейн, Мерехтлива дорогенька 💧💫", - написала модель. 

За годину пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі називали кумира сексуальною крихіткою, а це фото фантастичним. 

"Мокра і гаряча", - написав фанат.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо постала в блакитному бікіні. 

Купальник натягнувся на пишних грудях маючи незвичний крій. Принади округлилися і підстрибнули. 

Плавки були вище стегон і дали розглянути переваги форми стегон. 

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо  зав'язала на поясі легку хустку, підкресливши витончену талію. Модель стояла на колінах, судячи з усього, на вітрильнику, вхопившись за мотузки.

Розпатлане волосся, пісок на засмаглій шкірі та океан на задньому тлі - це казковий знімок.

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Blue Crush ... 🌊

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Нагадаємо також, що Алессандра Амбросіо наділа гарний ліфчик з пікантним вирізом посередині. Верх нижньої білизни гідно підкреслив пишні принади знаменитості. 

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що самий гарячий ангел Victoria’s Secret показала пружний «горішок» в невидимому вбранні: «про таке мріють все»