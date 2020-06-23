Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, посвітила мокрими принадами
Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram, демонструючи апетитні форми в купальнику, передає Politeka.net. Знаменитість одягла купальник бірюзового кольору, який добре сів на її пишних грудях.
Плавки були заховані під водою, а красуня торкалася до них руками, ніби підтягуючи на пружних сідницях.
Образ моделі завершили різні прикраси.
Апетитні груди, тонка талія, сталевий прес і красиві стегна - цій фігурі можна позаздрити.
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Алессандра виринула з басейну. Вода бурхливим потоком стікала вниз. Крім тіла, у зірки було мокре волосся.
Амбросіо підняла голову до неба, закрила очі і посміхнулася.
"Басейн, Мерехтлива дорогенька 💧💫", - написала модель.
За годину пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі називали кумира сексуальною крихіткою, а це фото фантастичним.
"Мокра і гаряча", - написав фанат.
Нагадаємо, Алессандра Амбросіо постала в блакитному бікіні.
Купальник натягнувся на пишних грудях маючи незвичний крій. Принади округлилися і підстрибнули.
Плавки були вище стегон і дали розглянути переваги форми стегон.
Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо зав'язала на поясі легку хустку, підкресливши витончену талію. Модель стояла на колінах, судячи з усього, на вітрильнику, вхопившись за мотузки.
Розпатлане волосся, пісок на засмаглій шкірі та океан на задньому тлі - це казковий знімок.
Нагадаємо також, що Алессандра Амбросіо наділа гарний ліфчик з пікантним вирізом посередині. Верх нижньої білизни гідно підкреслив пишні принади знаменитості.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно
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